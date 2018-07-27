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На Урале участились попытки получить загранпаспорт по фальшивым справкам
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На Урале участились попытки получить загранпаспорт по фальшивым справкам 

Российская Газета 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Свердловской области участились случаи, когда люди, чтобы ускорить срок получения загранпаспорта, предъявляют фальшивые справки о состоянии здоровья.
Установленный законом срок оформления загранпаспорта — один месяц с момента подачи документов, если нет сопутствующих обстоятельств. Он увеличивается до трех месяцев для тех, кто имел допуск к секретным сведениям государственной важности. А для лиц, которым требуется выезд за границу для экстренного лечения, — сокращается до трех рабочих дней.
Этой лазейкой и пытались воспользоваться предприимчивые свердловчане.
Как отмечают в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, в последнее время участились случаи обращения граждан с поддельными документами, которые желают оформить заграничный паспорт в ускоренном порядке по медицинским основаниям. В управление поступило не меньше пяти фальшивых справок о тяжелом состоянии здоровья, которое требует незамедлительного лечения в зарубежных клиниках.
— Такие уловки быстро вошли в обиход. Но тем, кто пытается сэкономить время, следует иметь в виду, что специалисты управления подвергают тщательным проверкам поступающие документы — обращаются в те учреждения, где они якобы были оформлены, — отмечает глава пресс-службы Свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. — Когда фальшивые справки выявляются, человеку отказывают в выдаче паспорта. Более того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В итоге заявитель остается без документов, без лечения, да еще в биографии появляется отметка криминального характера.
Скорее всего, все эти мнимые больные получили справки из одного источника — группы в соцсети, где обещают «официальный паспорт старого образца за три дня — закажите прямо сейчас».
Миграционное управление передало все материалы в органы дознания, и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За использование заведомо подложного документа часть третья статья 327 УК РФ предусматривает наказание вплоть до ареста на полгода.
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