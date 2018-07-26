Кто, если не я?

Мне часто говорят: о, да ты же волонтер, людям помогаешь! А чем я занимаюсь, люди порой и не знают.

Не знают, как провожу вечера после работы, как принимаю ночные звонки о пропавших детях на горячую линию нашего поискового отряда, а выходные провожу на поисках.

Волонтер — много ли это значит для общества? По мне, так да. А для других, не вовлеченных, это просто слово.

Люди не то что не готовы быть волонтерами, они не хотят даже вникнуть, кому помогает их коллега или близкий друг. Все заняты своими проблемами, а чужой беде поможет кто? Конечно, волонтеры, для того они и существуют. Хороша логика, но волонтеров не так уж много. Каждый раз, когда в Москве пропадает ребенок, я думаю о том, что людей опять не хватает. Если это подросток, то шансов, что много людей приедут на поиск, еще меньше. Конечно, работают полиция, социальные службы, но этого не всегда хватает.

И каждый раз в такие моменты думаю: кто, если не я? И такой вопрос задают себе все волонтеры, потому что понимают — на нас большая ответственность за жизни людей.