Новый проезд между кварталами построили в Митино

Между дублером Пятницкого шоссе и улицей Митинской инвестор построил новую дорогу. Об этом сообщили в комитете по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, со ссылкой на своего руководителя Константина Тимофеева.

— В жилой застройке 2-го микрорайона Митино построен и введен в эксплуатацию межквартальный проезд. От Митинской до дублера Пятницкого шоссе, — цитирует пресс-служба своего начальника.

По словам Тимофеева застройщик уже получил разрешение на ввод проезда в эксплуатацию, общая протяженность дороги составляет 486 метров.

Новую дорогу построили в рамках застройки жилых комплексов «Life Митинская» и «Life-Митинская Ecopark». Здесь кроме домов уже возведены два надземных гаража, многофункциональный общественно-деловой комплекс с апарт-отелем, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс.