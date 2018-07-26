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Новый проезд между кварталами построили в Митино
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Новый проезд между кварталами построили в Митино 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Между дублером Пятницкого шоссе и улицей Митинской инвестор построил новую дорогу. Об этом сообщили в комитете по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, со ссылкой на своего руководителя Константина Тимофеева.
— В жилой застройке 2-го микрорайона Митино построен и введен в эксплуатацию межквартальный проезд. От Митинской до дублера Пятницкого шоссе, — цитирует пресс-служба своего начальника.
По словам Тимофеева застройщик уже получил разрешение на ввод проезда в эксплуатацию, общая протяженность дороги составляет 486 метров.
Новую дорогу построили в рамках застройки жилых комплексов «Life Митинская» и «Life-Митинская Ecopark». Здесь кроме домов уже возведены два надземных гаража, многофункциональный общественно-деловой комплекс с апарт-отелем, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс.
Фото: stroi.mos.ru.
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