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Осторожно, мошенники! «Нижегородский водоканал» поверкой и заменой счетчиков не занимается
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Осторожно, мошенники! «Нижегородский водоканал» поверкой и заменой счетчиков не занимается 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
— Начали названивать месяца за два до срока поверки счетчика на воду. Обращаются по имени-отчеству, откуда-то знают, что срок подошел. Грозят, что надо срочно сделать, а еще лучше — сразу заменить, — пожаловалась нижегородка Галина. — А в последнее время прямо ежедневно звонят, а то и не по одному разу.
Откуда посторонняя организация обладает сведениями о собственниках квартиры, кто когда поставил счетчик на воду и когда подошел срок поверки, еще предстоит проверить. Но то, что она не имеет никакого отношения к «Нижегородскому водоканалу», это точно.
— Призываем нижегородцев быть бдительными и не реагировать на подобные сообщения, так как «Нижегородский водоканал» подобной деятельностью не занимается, — ответили в организации корреспонденту NN.ru. — Ответственность за своевременную замену счетчиков несет потребитель. Контроль осуществляет домоуправляющая компания или ТСЖ.
Вместе с тем в «Водоканал» напоминает, что приборы учета воды подлежат периодической метрологической поверке или замене. Срок определяется из сведений в паспорте счетчика: о дате первичной поверки и межповерочном интервале. Если вовремя не провести эту операцию, то снабжающая организация или ДУК имеют полное право начислять плату за воду по нормативам.
В Национальной ассоциации организаций ЖКХ корреспонденту NN.ru подтвердили, что ответственность за поверку или замену счетчика лежит на собственнике жилья. Он имеет право обратиться в любую специализированную организацию или к индивидуальному предпринимателю. Главное — исполнитель должен иметь аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений, выданного Федеральной службой по аккредитации.
Но лучше всего обратиться в домоуправляющую компанию. У всех ДУКов заключены договоры с несколькими подрядчиками, из которых можно сделать выбор. Мастера по договору имеют право снять и поставить пломбу на прибор учета, а потом сами оформят все документы в домоуправляющей компании. Кстати, в ДУКе говорят, что цены вопроса поверки или замены не очень разнятся.
Но если вы решили самостоятельно найти исполнителя, не забудьте проверить наличие аттестата аккредитации, а потом должным образом оформить опломбировку счетчика. И помните: навязывать вам свои услуги никто не имеет права, тем более прикрываясь ресурсноснабжающей компанией.
В прошлом году нижегородцы массово получали уведомления о поверке и замене счетчиков в их многоквартирных домах.
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