Строительство московского участка ЦКАД вступило в завершающую стадию

Работы над московским участком ЦКАД вошли в завершающую стадию. Трассу длиной 530 километров начали строить в 2014 году. Она проходит по территории ТиНАО и Подмосковья на расстоянии около 50 километров от МКАД, параллельно московским Малой и Большой «бетонкам».

Новая дорога пройдет в обход крупных населенных пунктов региона и соединит основные вылетные магистрали — Каширское, Симферопольское, Калужское, Киевское, Минское, Волоколамское, Ленинградское, Дмитровское, Ярославское, Горьковское и Рязанское шоссе. Благодаря этому планируется снизить грузовой транзит в столице.

На пересечении с федеральными и региональными трассами, железными дорогами построят 34 многоуровневые развязки и 278 путепроводов, мостов и эстакад. На кольце будет по две полосы движения в каждую сторону.

Этапы возведения Возведение дороги разделили на пять этапов, первым из которых стал московский. В рамках него построят участок между трассами М4 «Дон» и М1 «Беларусь» протяженностью 118,6 километра. Отрезок от М4 «Дон» до трассы А107 построит АО «Крокус Интернэшнл», а отрезок до А107-М1 «Беларусь» закончат после 2022 года.

Второй этап предполагает строительство дороги между М1 «Беларусь» и М11 " Москва Санкт-Петербург ", его построят после 2022 года, длина — 121,6 километра. Третий участок от М11 до М7 «Волги» длиной 105,3 километра уже строит подрядчик-концессионер ООО «Автодорожная строительная корпорация». Четвертый участок также уже возводят, он идет от трассы М7 «Волга» до М4 «Дон», длина — 96,6 километра, подрядчик-концессионер — ООО «Юго-Восточная Магистраль». Пятый участок между трассой М11 «Москва — Санкт-Петербург» и А107 — 87,6 километра, строит его ООО «Кольцевая Магистраль». На участках № 1, 3 и 5 уже сооружают пусковые комплексы. На строительство пускового комплекса № 4 заключено концессионное соглашение.

Движение на первом участке ЦКАД будет бессветофорным. Трасса соединит крупные вылетные магистрали Москвы — Симферопольское (Варшавское), Калужское и Киевское шоссе. Расчетная скорость движения составит 140 километров в час. Техническое оснащение дороги обеспечит высокий уровень комфорта, скорости и безопасности движения. Обычно дороги такого уровня строят около шести лет, но участок планируют завершить за четыре года. В настоящее время выполняются работы по сооружению основного хода дороги, двух транспортных развязок, восьми путепроводов, четырех мостов, а также по переустройству инженерных коммуникаций.

Развитие сопутствующей инфраструктуры Строительство дороги разгрузит радиальные выходы из Москвы и уличную сеть города от движения транзитного транспорта. Кроме того, трасса перехватит значительную часть большегрузного транспорта на подъездах к городу. Вокруг трассы планируется комплексно развивать территории, создавая места приложения труда.

Уже разработаны проекты планировки, предполагающие размещение жилья, мультимодальных, транспортно-логистических комплексов, сопутствующей придорожной инфраструктуры. Планы охватывают территории площадью около пяти тысяч гектаров. Предполагается, что в новых домах смогут проживать около 20,7 тысячи человек, а количество рабочих мест увеличится до 79,1 тысячи.