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Основой экономики Калмыкии останется животноводство
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Основой экономики Калмыкии останется животноводство 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Уже в следующем году на откормочных площадках в Калмыкии будет находиться 35 тыс. голов кондиционного крупного рогатого скота. Такую задачу несколько лет назад ставил глава республики Алексей Орлов. Сегодня на пресс-конференции он констатировал, что задача будет выполнена в следующем году.
Откормочные цеха созданы в 10 из 13 районов Калмыкии.
Добавим, что в республике развивается и мясоперерабатка. В Калмыкии уже работает 16 убойных цехов (в 2012 году было всего 4 — прим. «ФедералПресс»).
«Мы трезво смотрим на наш экономический потенциал. Для Калмыкии практика малых дел более эффективна чем пафосные заявления про «локомотивы роста» и прорывные решения. Планомерная работа, которую мы ведем, опираясь на свои ресурсы, силы и возможности, уже дает результат в виде роста налоговых поступлений. Причем, это поступления от прибыли и от нового имущества», — подчеркнул Алексей Орлов.
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