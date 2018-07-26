Основой экономики Калмыкии останется животноводство

Уже в следующем году на откормочных площадках в Калмыкии будет находиться 35 тыс. голов кондиционного крупного рогатого скота. Такую задачу несколько лет назад ставил глава республики Алексей Орлов . Сегодня на пресс-конференции он констатировал, что задача будет выполнена в следующем году.

Откормочные цеха созданы в 10 из 13 районов Калмыкии.

Добавим, что в республике развивается и мясоперерабатка. В Калмыкии уже работает 16 убойных цехов (в 2012 году было всего 4 — прим. «ФедералПресс» ).

«Мы трезво смотрим на наш экономический потенциал. Для Калмыкии практика малых дел более эффективна чем пафосные заявления про «локомотивы роста» и прорывные решения. Планомерная работа, которую мы ведем, опираясь на свои ресурсы, силы и возможности, уже дает результат в виде роста налоговых поступлений. Причем, это поступления от прибыли и от нового имущества», — подчеркнул Алексей Орлов.