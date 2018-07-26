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Вешняковцы прогулялись по столичным паркам
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Вешняковцы прогулялись по столичным паркам 

Управа района Вешняки 2 часа назад
Фото: Управа района Вешняки
Получатели социальных услуг вешняковского психоневрологического интерната № 26, пользуясь тёплой погодой, отправляются гулять по столичным паркам.
За последнюю неделю они успели посетить расположенный в нашем округе парк «Сокольники» и Парк Победы на Поклонной горе.
В «Сокольниках» вешняковцы провели фотосессию возле фонтанов, прошлись по тенистым аллеям парка, полюбовались каскадами прудов, побывали на Фестивальной площади и даже заглянули в заповедную зону.
А в Парке Победы внимание интернатовцев привлекли оригинальные цветочные часы, также очень понравились Триумфальные ворота. Было тепло, и можно было неспешно бродить, изучая фонтаны, цветы и прочие достопримечательности. Домой в Вешняки ребята вернулись, полные положительных впечатлений.
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