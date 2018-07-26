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Пенсионер, страдающий провалами в памяти, пропал по дороге из поликлиники
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Пенсионер, страдающий провалами в памяти, пропал по дороге из поликлиники 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
https://vk.com/poiskdetei52Пенсионер, страдающий провалами в памяти, пропал по дороге из поликлиникиПропал Родионов Пётр Алексеевич, 61 год 25 июля около 11:00 ушел из железнодорожной поликлиники по адресу:
г. Н. Новгород, ул. Шлиссельбургская и пропал. Как сообщает ПСО «Волотнер».
Приметы: рост 182 см, телосложение плотное,
волосы короткие темно-русые, глаза серо-зеленые. Был одет: светло-коричневая рубашка с коротким рукавом, серая жилетка, темно-коричневое трико,
песочного цвета сандалии.
Особые приметы: послеоперационный шрам на левой груди. ПРОВАЛЫ В ПАМЯТИ. НУЖДАЕТСЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
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