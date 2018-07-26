Пенсионер, страдающий провалами в памяти, пропал по дороге из поликлиники

https://vk.com/poiskdetei52Пенсионер, страдающий провалами в памяти, пропал по дороге из поликлиникиПропал Родионов Пётр Алексеевич , 61 год 25 июля около 11:00 ушел из железнодорожной поликлиники по адресу: г. Н. Новгород, ул. Шлиссельбургская и пропал. Как сообщает ПСО «Волотнер». Приметы: рост 182 см, телосложение плотное, волосы короткие темно-русые, глаза серо-зеленые. Был одет: светло-коричневая рубашка с коротким рукавом, серая жилетка, темно-коричневое трико, песочного цвета сандалии. Особые приметы: послеоперационный шрам на левой груди. ПРОВАЛЫ В ПАМЯТИ. НУЖДАЕТСЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.