В двух кубанских городах откроются новые суды

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал пакет законов о создании в России отдельных кассационных и апелляционных судов. По документу, в стране создадут девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции. Отмечается, что поселение будут рассматривать апелляции вместо Верховного суда, сообщают ряд СМИ.

Как рассказал один из авторов данного законопроекта Андрей Клишас , нововведение нужно для обеспечения максимальной независимости и самостоятельности судов во время рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб. Как сообщает автор, принятие закона станет важным шагом на пути совершенствования системы и повышения эффективности правосудия.

«Создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции будет способствовать обеспечению принципа независимости судей, укреплению авторитета судебной системы, а также позволит оптимизировать судебную нагрузку», — уточнил Клишас.

Так, первый кассационный суд будет находиться в Саратове , а второй — в Москве . Третий разместят в Санкт-Петербурге , четвертый — в кубанский столице, а пятый — в Пятигорске . В Самаре будет находиться шестой, седьмой — в Челябинске , восьмой — в Кемерово , и последний девятый — во Владивостоке . Отмечается, что в Новосибирске создаут военный кассационный суд.