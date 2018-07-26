В двух кубанских городах откроются новые суды 

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал пакет законов о создании в России отдельных кассационных и апелляционных судов. По документу, в стране создадут девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции. Отмечается, что поселение будут рассматривать апелляции вместо Верховного суда, сообщают ряд СМИ.
Как рассказал один из авторов данного законопроекта Андрей Клишас, нововведение нужно для обеспечения максимальной независимости и самостоятельности судов во время рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб. Как сообщает автор, принятие закона станет важным шагом на пути совершенствования системы и повышения эффективности правосудия.
«Создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции будет способствовать обеспечению принципа независимости судей, укреплению авторитета судебной системы, а также позволит оптимизировать судебную нагрузку», — уточнил Клишас.
Так, первый кассационный суд будет находиться в Саратове, а второй — в Москве. Третий разместят в Санкт-Петербурге, четвертый — в кубанский столице, а пятый — в Пятигорске. В Самаре будет находиться шестой, седьмой — в Челябинске, восьмой — в Кемерово, и последний девятый — во Владивостоке. Отмечается, что в Новосибирске создаут военный кассационный суд.
Кроме этого, в российской столице будет находиться первый апелляционный суд, а в Санкт-Петербурге — второй. Третий размесят в Сочи, в Нижнем Новгороде — четвертый и в Новосибирске — пятый. В городском округе Власиха Московской области найдет себе место апелляционный военный суд.
«ФедералПресс» напоминает, что Государственная Дума одобрила закон о собственных курортах для судей.