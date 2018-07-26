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Страны БРИКС призвали всех членов ВТО соблюдать правила организации
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Страны БРИКС призвали всех членов ВТО соблюдать правила организации 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на декларацию БРИКС.
"Мы призываем всех членов ВТО соблюдать правила ВТО и свои обязательства в рамках многосторонней торговой системы", — сказано в документе.
Также в БРИКС напомнили, что механизм урегулирования споров ВТО является краеугольным камнем системы многосторонней торговли и создан для повышения безопасности и предсказуемости в сфере международной торговли.
Ранее сообщалось, что президент Китая Си Цзиньпин призвал к объединению глобальных институтов для борьбы с протекционизмом.
Он отметил, что к этой борьбе должны присоединиться Организация Объединенных Наций, «Большая семерка» и Всемирная торговая организация.
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