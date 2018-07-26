Страны БРИКС призвали всех членов ВТО соблюдать правила организации

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на декларацию БРИКС.

"Мы призываем всех членов ВТО соблюдать правила ВТО и свои обязательства в рамках многосторонней торговой системы", — сказано в документе.

Также в БРИКС напомнили, что механизм урегулирования споров ВТО является краеугольным камнем системы многосторонней торговли и создан для повышения безопасности и предсказуемости в сфере международной торговли.

Ранее сообщалось, что президент Китая Си Цзиньпин призвал к объединению глобальных институтов для борьбы с протекционизмом.