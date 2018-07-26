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Качество уходит из-под контроля. Почему в Орле проблемы с капремонтом домов
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Качество уходит из-под контроля. Почему в Орле проблемы с капремонтом домов 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
«АиФ-Черноземье» рассказывает, кто больше всех задолжал по взносам за капремонт и как это может отразиться на собственниках, которые оплачивают работы по спецсчетам.
Ответа нет  Орловский региональный общественный центр «ЖКХ-Контроль» исследовал местные проблемы в сфере коммунальных услуг. Особое место активисты уделили организации и проведению капремонта многоквартирных домов.
На территории областной столицы действует краткосрочная программа на 2018 год. В неё вошли постройки, которые не успели отремонтировать в 2017-ом, а также ряд новых объектов.
«До жителей не доведена программа капитального ремонта. Создаются условия для того, что сметы опять не будут согласованы и утверждены общим собранием, качество капремонта опять уходит из-под контроля собственников», — говорит зампред реготделения общественного движения «Объединение потребителей России» Рафаил Исламгазин.
В январе активисты обращались к региональным властям с предложением — помочь орловцам разобраться в тонкостях законодательства в сфере капремонта. Общественники были готовы заняться этой работой, но, по словам Исламгазина, за шесть месяцев так и не получили ответа ни от областной, ни от городской администраций.
Суд на десятки миллионов
А тем временем, администрация Орла остаётся крупнейшим должником по оплате взносов за капремонт.
«Если для «общего котла» эта задолженность не играет никакой роли, кроме потери авторитета органа местного самоуправления, то задолженность по спецсчетам нужна «здесь и сейчас», поскольку деньги спецсчетов уже используются собственниками помещений для выполнения работ по капитальному ремонту», — гласит отчёт общественного центра «ЖКХ-Контроль».
Региональный фонд капитального ремонта подал иск в арбитражный суд Орловской области, в котором требовал взыскать с городского УКХ и финотдела горадминистрации многомиллионный долг по взносам. Выяснилось, что муниципалитет не платил за своё имущество с августа 2015 по декабрь 2017. За это время набежала кругленькая сумма — 68,2 млн рублей.
Сами же орловцы деньги вносят достаточно исправно. В 2017 году 91,6% от общей суммы задолженности — долги горадминистрации.
Отметим, что в марте арбитраж удовлетворил требования истца. Таким образом, городским властям придётся заплатить по счетам. Однако такой суммы в бюджете нет, поэтому с долгами муниципалитет рассчитывается частями
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