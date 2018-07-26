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Нижегородским аграриям возместят первоначальный взнос на покупку сельхозтехники
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Нижегородским аграриям возместят первоначальный взнос на покупку сельхозтехники 

ТАСС 38 минут назад
Фото: Newsroom24
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июля. /ТАСС/. Программа возмещения аграриям части затрат на первоначальный взнос для покупки техники и оборудования в лизинг начала действовать в Нижегородской области. Соответствующий документ подписал врио губернатора региона Глеб Никитин, сообщили в пресс-службе областного правительства.
"Согласно новой редакции документа, нижегородские аграрии смогут получить возмещение из областного бюджета до 50% стоимости зерносушильного оборудования, до 20% стоимости прицепной и навесной сельскохозяйственной техники и до 750 тыс. рублей на приобретенный трактор или комбайн", — сообщили в пресс-службе.
По ее информации, на реализацию программы из областного бюджета выделено 145 млн рублей.
"Одна из проблем, о которых мы говорили во время встреч с аграриями — это высокая стоимость новой сельхозтехники при достаточно большой потребности хозяйств в обновлении парка. Программа возмещения части затрат на покупку наиболее востребованной в регионе техники поможет решить эту задачу. Более современное оборудование позволит повысить эффективность работы хозяйств, увеличить их прибыль, а значит, и доходы сотрудников", — прокомментировал глава региона.
По данным мониторинга регионального минсельхоза, до конца года сельхозтоваропроизводители планируют приобрести по данному постановлению около 200 единиц техники на сумму более 800 млн рублей. В частности, в АО «Росагролизинг» уже поданы заявки на покупку на льготных условиях на 51 трактор, 28 зерноуборочных и 10 кормоуборочных комбайнов, 23 автомобиля и другую технику на общую сумму 644 млн рублей.
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