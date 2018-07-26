Нижегородским аграриям возместят первоначальный взнос на покупку сельхозтехники

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июля. / ТАСС /. Программа возмещения аграриям части затрат на первоначальный взнос для покупки техники и оборудования в лизинг начала действовать в Нижегородской области . Соответствующий документ подписал врио губернатора региона Глеб Никитин , сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Согласно новой редакции документа, нижегородские аграрии смогут получить возмещение из областного бюджета до 50% стоимости зерносушильного оборудования, до 20% стоимости прицепной и навесной сельскохозяйственной техники и до 750 тыс. рублей на приобретенный трактор или комбайн", — сообщили в пресс-службе.

По ее информации, на реализацию программы из областного бюджета выделено 145 млн рублей.

"Одна из проблем, о которых мы говорили во время встреч с аграриями — это высокая стоимость новой сельхозтехники при достаточно большой потребности хозяйств в обновлении парка. Программа возмещения части затрат на покупку наиболее востребованной в регионе техники поможет решить эту задачу. Более современное оборудование позволит повысить эффективность работы хозяйств, увеличить их прибыль, а значит, и доходы сотрудников", — прокомментировал глава региона.