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В Житомирской области Украины 2019 год объявили годом Бандеры
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В Житомирской области Украины 2019 год объявили годом Бандеры 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Власти Житомирской области Украины объявили 2019 год годом Степана Бандеры, который в годы Второй мировой войны руководил Организацией украинских националистов (запрещена в РФ) и сотрудничал с фашистскими разведывательными органами.
"Сессия областного совета 26 июля поддержала решение об объявлении 2019-го года в Житомирской области годом Степана Бандеры", — говорится в сообщение пресс-службы Житомирского областного совета. Заявление цитирует агентство ТАСС.
Региональные законодатели планируют разработать соответствующий план мероприятий по празднованию дня рождения Бандеры и предусмотреть для этого специальное финансирование. Не исключено, что в Житомире появится памятник Бандере. Так, местные депутаты рекомендовали при формировании городского бюджета на следующий год заложить необходимые для его установки средства.
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