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На фестиваль «Битва на Воже» под Рязанью организуют автобусный маршрут
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На фестиваль «Битва на Воже» под Рязанью организуют автобусный маршрут 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
4 августа для доставки зрителей на исторический фестиваль «Битва на Воже» будет курсировать временный автобусный маршрут № 400вр «Автовокзал Центральный — село Глебово-Городище», сообщает облправительство.
Для тех, кто приедет на своем транспорте, будет организована бесплатная парковка.
Как добраться из Рязани
20 км по трассе М5 в сторону Москвы, затем поворот налево сразу после АЗС, далее 15 км до села Пальные. За селом поворот направо по указателю село Глебово-Городище.
Как добраться из Москвы
160 км по трассе М5 в сторону Рязани, далее поворот направо после указателя поселок Баграмово и памятника трактористке Дарьи Гармаш, затем 15 км до села Пальные, за селом поворот направо по указателю село Глебово-Городище.
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