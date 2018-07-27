На фестиваль «Битва на Воже» под Рязанью организуют автобусный маршрут

4 августа для доставки зрителей на исторический фестиваль «Битва на Воже» будет курсировать временный автобусный маршрут № 400вр «Автовокзал Центральный — село Глебово-Городище», сообщает облправительство.

Для тех, кто приедет на своем транспорте, будет организована бесплатная парковка.

Как добраться из Рязани

20 км по трассе М5 в сторону Москвы , затем поворот налево сразу после АЗС, далее 15 км до села Пальные. За селом поворот направо по указателю село Глебово-Городище.

Как добраться из Москвы

160 км по трассе М5 в сторону Рязани, далее поворот направо после указателя поселок Баграмово и памятника трактористке Дарьи Гармаш, затем 15 км до села Пальные, за селом поворот направо по указателю село Глебово-Городище.