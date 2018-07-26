Сенатор от Саратовской области вошла в лидеры по числу внесенных законопроектов

Всего за год Совет Федерации внес 167 законопроектов — на четыре больше, чем за аналогичный период год назад. При этом 46 из 169 сенаторов не внесли ни одного законопроекта и не присоединились ни к одному, внесенному коллегами. С начала августа после финальной сессии 28 июля Совет Федерации разойдется по отпускам, сообщил РБК.