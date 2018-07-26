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Сенатор от Саратовской области вошла в лидеры по числу внесенных законопроектов
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Сенатор от Саратовской области вошла в лидеры по числу внесенных законопроектов 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Член Совета Федерации, избранная от Саратовской области Людмила Бокова заняла второе место среди 169 коллег по количеству внесенных законопроектов. За осенне-весеннюю сессию на ее счету 14 инициатив. Правда, пять из них были позднее отозваны. Самым глубоким предложением Боковой стала озвученная в январе работа над законом о российском суверенитете, который призван стать ответом на «кремлевский доклад» США (санкции Запада).
Всего за год Совет Федерации внес 167 законопроектов — на четыре больше, чем за аналогичный период год назад. При этом 46 из 169 сенаторов не внесли ни одного законопроекта и не присоединились ни к одному, внесенному коллегами. С начала августа после финальной сессии 28 июля Совет Федерации разойдется по отпускам, сообщил РБК.
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