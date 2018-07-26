Курянка попалась на удочку интернет-мошенников 

Женщина хотела приобрести тульский самовар, оплатила покупку, но посылку так и не получила
Объявление о продаже этого товара курянка увидела на одном из ресурсов. По оговорённым условиям женщина перечислила установленную денежную сумму на счёт банковской карты мнимого продавца. Посылку с покупкой она должна была получить в течение семи дней, но этого не произошло. Тогда курянка поняла, что стала жертвой преступников и обратилась в полицию.
— В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту. Гражданам следует тщательно проверять ресурсы для покупок в сети Интернет. В случае, если для получения товара Вас просят внести предоплату или оплатить полную стоимость — задумайтесь о добросовестности данного интернет-ресурса. Нередко, под видом известных интернет-магазинов, действуют мошенники, которые создают фейковые сайты и размещают на них заведомо недостоверную информацию, — сообщил старший инспектор группы по связям со СМИ УМВД России по городу Курску Сергей Ружицкий.