Госдума пересматривает график работы

Начиная с осени Госдума может начать работать по новому графику. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин внёс предложение, согласно которому пленарные заседания предлагается проводить не два, а три раза в неделю.

«Что касается пленарных заседаний, предложение следующее: проводить их по вторникам, средам и четвергам», — заявил председатель Госдумы.

Предполагается, что длительность заседаний будет одинаковой. Все они будут проходить с 10:00 до 14:00, отмечается на сайте Госдумы РФ.

Выступления от фракций нижней палаты в начале пленарных заседаний предлагается проводить по вторникам и четвергам. По средам, с 10:00 до 12:00 — правительственные часы.