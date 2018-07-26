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Госдума пересматривает график работы
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Госдума пересматривает график работы 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Начиная с осени Госдума может начать работать по новому графику. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин внёс предложение, согласно которому пленарные заседания предлагается проводить не два, а три раза в неделю.
«Что касается пленарных заседаний, предложение следующее: проводить их по вторникам, средам и четвергам», — заявил председатель Госдумы.
Предполагается, что длительность заседаний будет одинаковой. Все они будут проходить с 10:00 до 14:00, отмечается на сайте Госдумы РФ.
Выступления от фракций нижней палаты в начале пленарных заседаний предлагается проводить по вторникам и четвергам. По средам, с 10:00 до 12:00 — правительственные часы.
Ранее News.ru писал, что фракция «Единой России» в Госдуме рассмотрит вопрос об ответственности Натальи Поклонской во время осенней сессии, то есть уже после каникул. Вопреки решению своих коллег, депутат проголосовала против законопроекта о повышении пенсионного возраста.
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