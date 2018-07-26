Бюджет Нововоронежа получит свыше 300 млн руб на развитие инфраструктуры

В 2018 году бюджет Нововоронежа Воронежской области получит более 300 миллионов рублей, которые в рамках соглашения между Росатомом и правительством области будут вложены в ремонт дорог и дальнейшее развитие городской инфраструктуры. Об этом сообщил Глава администрации городского округа Сергей Честикин в ходе ознакомительного визита представителей органов исполнительной власти.

Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров рассказал об особенностях и преимуществах инновационных энергоблоков поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200.

Убедиться в безопасности и высоком уровне технического оснащения Нововоронежской АЭС гости смогли, посетив новые энергоблоки поколения «3+». Они побывали на блочном пункте управления, в машинном зале энергоблока №1 НВАЭС-2 (№ 6 НВАЭС), ознакомились с комплектным распределительным устройством (КРУЭ), побывали на центральном щите управления (ЦЩУ). На энергоблоке №2 НВАЭС-2 (№7 НВАЭС) гостям продемонстрировали центр полевого инжиниринга.

Также представители органов исполнительной власти посетили ключевые социальные объекты города Нововоронежа.

Глава администрации городского округа Сергей Честикин подчеркнул, что облик города начал меняться с началом строительства новых энергоблоков и заключением в 2012 году Соглашения между ГК «Росатом» и правительством Воронежской области о выделении дополнительных налоговых отчислений на мероприятия социально-экономического характера.

За счет этих средств ремонтируются образовательные учреждения, объекты городской среды, построены крупные инфраструктурные сооружения: многофункциональный стадион «Старт», Центр боевых искусств, Ледовая арена.