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Cовет директоров «Магнита» назвал сделку по покупке «СИА групп» непроработанной
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Cовет директоров «Магнита» назвал сделку по покупке «СИА групп» непроработанной 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Прайм
Совет директоров ритейлера «Магнит» рассмотрел вопрос о покупке фармдистрибьютора «СИА Групп» и счел предварительные условия сделки недостаточно проработанными, говорится в материалах компании.
«Совет директоров рассмотрел стратегию развития логистики для магазинов и аптек и вопрос о приобретении фармацевтического дистрибьютора «СИА Групп». Совет директоров счел предварительные условия сделки недостаточно проработанными», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в дополнение к текущей работе с Boston Consulting Group, «совет рекомендовал менеджменту привлечь инвестиционный банк для изучения оптимальной стратегии усовершенствования логистической инфраструктуры с целью выявить подходящий актив и условия, после чего представить предложение совету».
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