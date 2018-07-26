Cовет директоров «Магнита» назвал сделку по покупке «СИА групп» непроработанной

Совет директоров ритейлера «Магнит» рассмотрел вопрос о покупке фармдистрибьютора «СИА Групп» и счел предварительные условия сделки недостаточно проработанными, говорится в материалах компании.

«Совет директоров рассмотрел стратегию развития логистики для магазинов и аптек и вопрос о приобретении фармацевтического дистрибьютора «СИА Групп». Совет директоров счел предварительные условия сделки недостаточно проработанными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в дополнение к текущей работе с Boston Consulting Group, «совет рекомендовал менеджменту привлечь инвестиционный банк для изучения оптимальной стратегии усовершенствования логистической инфраструктуры с целью выявить подходящий актив и условия, после чего представить предложение совету».