Жители Автозавода поделились своими проблемами с главой райадминистрации

Более 10 звонков поступило главе администрации Автозаводского района Александру Нагину от местных жителей в рамках «прямой телефонной линии», прошедшей 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

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Сильнее всего автозаводцев волновали вопросы ЖКХ, благоустройства и работы незаконных торговых точек рядом с их домами. Например, одного жителя насторожил тот факт, что возле хоккейного корта на улице Дьяконова установили будку. Мужчина объяснил, что не хотел бы открытия очередного ларька во дворе. Однако Александр Нагин пояснил, что будка — не магазин, а раздевалка для юных хоккеистов.

Глава районной администрации также рассказал, что сейчас прорабатывается вопрос о назначении общественных тренеров, которые станут заниматься с детьми во дворах. Содействие предпринимателей позволит отремонтировать шесть хоккейных коробок в текущем году, если все пойдет по плану.

По жалобе жительницы улицы Переходникова в ближайшее время будет проведена проверка в близлежащем магазине. Женщина подозревает, что там нарушаются правила продажи алкоголя. Также она рассказала, что шумные компании, распивающие спиртное прямо возле заведения, пугают прохожих и мешают местным жителям.

Сам Нагин назвал идею проведения телефонных линий эффективным инструментом решения проблемных вопросов. Он заявил, что эта практика будет повторятся регулярно.

Напомним, что по обращению жителей в Сормовском районе выявили факты незаконной торговли спиртным.

Как сообщалось ранее, на Автозаводе продлили время работы двух троллейбусных маршрутов.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода