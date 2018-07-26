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Участник рейтинга ICO BitCryptoNews проект NordCoin объявил о переносе ICO
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Участник рейтинга ICO BitCryptoNews проект NordCoin объявил о переносе ICO 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
NordCoin Mining — проект, который представляет технические решения для майнинговых ферм, открыл публике новую дату начала проведения ICO.
Переговоры с властями Эстонии велись долго. Именно в этой стране проект намерен работать. Команда отмечает, что итоговые решения позволят избежать возможных проблем, связанных с выходом на ICO.
Представитель проекта, Гермес Брамбат, объяснил ситуацию: «Мы хотим следовать строго заданному плану, однако на фоне затянувшихся консультаций с правительством, лучшим решением будет отложить наше ICO. Нет никакой пользы в работе, сопряженной с юридическими рисками. Мы хотим заверить наше сообщество в том, что делаем все возможное, чтобы наше ICO полностью учитывало все соответствующие положения законодательства. Мы заранее оповестили своих инвесторов о переносе дат и объяснили причины. Получив позитивный отклик, было принято окончательное решение не спешить, а сконцентрировать внимание на качестве».
Ранее начать сбор средств хотели 16 июля. Новой датой стало 30 июля. Дата окончания ICO — 30 августа. Напомним, что в нашем рейтинге стартап занимает второе место.
Не так давно мы рассказывали, почему стоит обратить свое внимание на проект Darico.
текст: Евгения Лиходей, фото: NordCoin
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