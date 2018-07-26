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Руководство можайского трудного завода находясь под банкротством не выполняло решение суда
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Руководство можайского трудного завода находясь под банкротством не выполняло решение суда 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
Можайская городская прокуратура провела проверку на исполнение законодательства о банкротстве. В результате проверки выявлены нарушения в действиях руководства ООО «Можайский трубный завод». Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Прокуратурой установлено, что решением арбитражного суда компания «Можайский трубный завод» признана банкротом, в связи с чем на орган управления возложена обязанность предоставить конкурсному управляющему печати штампы, а также различную отчётность. Руководство предприятия-банкрота не исполнило указанные обязательства. В результате прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 14.13. КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве).
В Арбитражном суде Московской области подтвердились факты нарушения и должностное лицо ООО «Можайский трубный завод» привлечено к ответственности, также суд наложил штраф в размере 40 000 рублей.
Согласно выписки из ЕГРЮЛ учредителем ООО «Можайский трубный завод» (ИНН: 5028030967) является Мисюрин Михаил Иванович (ИНН:502804182164). Также он является генеральным директором акционерного общества «Можайскагропромснаб» и учредителем ООО «ИМПУЛЬС».
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