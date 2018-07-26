Объем заказов на товары длительного пользования в США вырос в июне

Investing.com — Согласно официальному отчету, опубликованному в четверг, объем заказов на товары длительного пользования в США повысился в июне.

В отчете Министерства торговли США указано, что объем заказов на товары длительного пользования в США в прошлом месяце вырос на 1,0%. Аналитики прогнозировали увеличение этого индекса на 3,0%.

Цифра этого показателя за май была пересмотрена в сторону увеличения до снижения на 0,3% после первоначально определенного снижения на 0,4%.

Базовые заказы на товары длительного пользования в США, которые не включают в себя расходы на доставку, в июне повысились на 0,4%. Это оказалось хуже прогнозов аналитиков о росте этого показателя на 0,5%.

Цифра этого показателя за май была пересмотрена в сторону увеличения до роста на 0,3% после первоначально определенного нулевого роста.

Количество заказов на средства производства в США (без учета обороны и авиации) выросло на 0,6% по сравнению с прошлым месяцем. Этот показатель считается ключевым по отношению к объему инвестиций в бизнес.

Аналитики ожидали роста этого показателя на 0,4%.

Данные за май были пересмотрены в сторону роста до роста на 0,7% против предварительного значения роста на 0,3%.