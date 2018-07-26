Тренер «Милана» рассказал о будущем в команде Бакки

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал слова нападающего Карлоса Бакки, который заявил о своем желании вернуться в Испании

"У меня нет никаких проблем с Баккой. Я еще не работал с ним, но у него действует контракт с «Миланом». Поэтому он прибудет на базу клуба в Миланелло. Я знаю, что он хочет играть в Испании и не буду заставлять его остаться. Когда мы вернемся в Италию , то я поговорю с ним. Если Карлос решит остаться, то это будет здорово. В противном случае ему лучше уйти", — приводит слова Гаттузо Football Italia.

Напомним, что в прошлом сезоне 31-летний Бакка выступал за «Вильярреал» на правах аренды, но затем клуб не стал выкупать его трансфер за 15 миллионов евро.