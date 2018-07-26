Ещё
Тренер «Милана» рассказал о будущем в команде Бакки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тренер «Милана» рассказал о будущем в команде Бакки 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал слова нападающего Карлоса Бакки, который заявил о своем желании вернуться в Испании.
"У меня нет никаких проблем с Баккой. Я еще не работал с ним, но у него действует контракт с «Миланом». Поэтому он прибудет на базу клуба в Миланелло. Я знаю, что он хочет играть в Испании и не буду заставлять его остаться. Когда мы вернемся в Италию, то я поговорю с ним. Если Карлос решит остаться, то это будет здорово. В противном случае ему лучше уйти", — приводит слова Гаттузо Football Italia.
Напомним, что в прошлом сезоне 31-летний Бакка выступал за «Вильярреал» на правах аренды, но затем клуб не стал выкупать его трансфер за 15 миллионов евро.
Soccer News: последние новости
Виллиан сообщил "Челси" о своих намерениях Агент подтвердил заинтересованность "Ливерпуля", "Барселоны" и "Атлетико" в подписании Виды Роналду просит "Ювентус" купить его соотечественника
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской198
Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер38
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие42
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР145
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение