«Глаз не отвести»: Вера Брежнева снялась топлес в нескромной фотосессии

Вере Брежневой 36 лет, но выглядит она гораздо моложе. Певица успевает не только давать концерты, но и проводить время с семьей, путешествовать и сниматься для обложек глянца. Не так давно она отдохнула с родными в Италии , а теперь ездит по всей Европе. Артистка не скрывает, что очень занята, но сегодня поделилась снимком из недавней фотосессии. Откровенное фото взбудоражило ее поклонников.

В кадре Вера позирует топлес. Это редкая фотография, где она не улыбается, а изображает томный взгляд и слегка взбивает рукой волосы, который легли на ее плечи легкой волной. Образ был дополнен естественным макияжем, который подчеркнул природную красоту певицы. Нескромный снимок покорил фанатов звезды. «Верочка! Вы просто сногсшибательная», «Глаз не отвести», «Ну еще бы! Вы просто богиня вселенной!», «Хороший свет, правильный макияж, ракурс. Все совпало», «Идеал женщины», — прокомментировали фото подписчики.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1831778082605111462_19343908"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.01875)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.01875)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Личное досье