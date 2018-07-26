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«Глаз не отвести»: Вера Брежнева снялась топлес в нескромной фотосессии
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«Глаз не отвести»: Вера Брежнева снялась топлес в нескромной фотосессии 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Вере Брежневой 36 лет, но выглядит она гораздо моложе. Певица успевает не только давать концерты, но и проводить время с семьей, путешествовать и сниматься для обложек глянца. Не так давно она отдохнула с родными в Италии, а теперь ездит по всей Европе. Артистка не скрывает, что очень занята, но сегодня поделилась снимком из недавней фотосессии. Откровенное фото взбудоражило ее поклонников.
В кадре Вера позирует топлес. Это редкая фотография, где она не улыбается, а изображает томный взгляд и слегка взбивает рукой волосы, который легли на ее плечи легкой волной. Образ был дополнен естественным макияжем, который подчеркнул природную красоту певицы. Нескромный снимок покорил фанатов звезды. «Верочка! Вы просто сногсшибательная», «Глаз не отвести», «Ну еще бы! Вы просто богиня вселенной!», «Хороший свет, правильный макияж, ракурс. Все совпало», «Идеал женщины», — прокомментировали фото подписчики.
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Личное досье
Брежнева (Галушка) Вера ВикторовнаВера Брежнева — украинская и российская певица и актриса, получившая популярность после работы в группе «ВИА Гра». Отметим, что Брежнева не часто принимает участие в провокационных фотосессиях. Не раз певицу называли секс-символом. Ее красота и идеальное тело сводят с ума многих мужчин. Однако она уже три года состоит в браке с Константином Меладзе. Они тайно сыграли свадьбу в Италии. Также у Веры есть дети от предыдущих отношений: 17-летняя Соня и восьмилетняя Сара.
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