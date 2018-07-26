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Проблема безработных слонов усугубилась в Мьянме
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Проблема безработных слонов усугубилась в Мьянме 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Слонам в Мьянме угрожает опасность безработицы, заявляют международная организация по защите животных Four Paws (Четыре лапы) и известный китайский художник и диссидент Ай Вэйвэй.
Раньше слоны в этой стране широко использовались на лесозаготовках, однако запрет на экспорт леса и последовавшее за ним снижение производства привели к тому, что множество слонов сейчас оказались «безработными», а их хозяева рассматривают содержание животных как тяжелое финансовое бремя. Что неудивительно — дневной рацион слона в неволе — примерно 30 килограммов сена, 10 килограммов овощей, 10 килограммов хлеба, до 300 литров воды.
Поэтому слонов либо содержат скованными на скудном рационе, либо используют в туриндустрии, а некоторых даже убивают.
Ай Вэйвэй посетил несколько мест, где содержатся оказавшиеся без работы слоны, и выложил в Instagram видео, подчеркнув, что условия содержания животных «оставляют желать лучшего».
Сейчас Four Paws сооружает в мьянманском регионе Баго охраняемую территорию «Озеро слонов» размером 17 тысяч гектаров, где, как предполагается, оказавшиеся без работы и ненужные хозяевам слоны станут проходить реабилитацию под присмотром ветеринаров. Затем животных будут выпускать в заповедник Северный Зар Ма И.
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