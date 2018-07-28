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Улицу Луначарского сдадут до 1 августа
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Улицу Луначарского сдадут до 1 августа 

63.ru 47 минут назад
Фото: 63.ru
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Реконструкцию улицы Луначарского хотят закончить до 1 августа. Об этом сообщили представители департамента градостроительства.
— Сейчас подрядчики исправляют недочеты, которые обнаружили сотрудники государственной инспекции строительного надзора, — пояснили в ведомстве.
Ранее в департаменте градостроительства рассказали, что по Луначарского пустят общественный транспорт. Однако чиновники пока не определили список маршрутов.
Строительство дороги начали в 2014 году. Здесь обустроили четыре полосы движения, разделительную полосу, тротуары, газоны.
Объект планировали сдать в июне 2015 года. Но строительство затянулось, в том числе из-за обустройства развязки на пересечении с Московским шоссе. Кольцо открыли для движения в октябре прошлого года. В марте машины пустили и по улице Луначарского. Но претензии возникли как к качеству дороги, так и к шуму, который усложнил жизнь жильцам близлежащих домов.
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