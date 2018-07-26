Омск начали украшать гирляндами и цветами ко Дню города

Омске украшают улицы ко Дню города. Как сообщает пресс-служба мэрии, предприятия, расположенные на Левобережье, украшают улицы и площади флагами, гирляндами и световыми консолями.

Так, многие торговые и офисные здания расцвели флажковыми гирляндами, некоторые предприятия благоустроили близлежащие территории и разместили цветники и малые архитектурные формы.