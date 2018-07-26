Омск начали украшать гирляндами и цветами ко Дню города 

В Омске украшают улицы ко Дню города. Как сообщает пресс-служба мэрии, предприятия, расположенные на Левобережье, украшают улицы и площади флагами, гирляндами и световыми консолями.
Так, многие торговые и офисные здания расцвели флажковыми гирляндами, некоторые предприятия благоустроили близлежащие территории и разместили цветники и малые архитектурные формы.
Как отметила главный архитектор Кировского округа Светлана Скворцова, интересным элементом украшения округа станет также освещение улиц световыми консолями и гирляндами на улицах Перелета, Конева, Суворова, Лукашевича, 60 лет Победы, 70 лет Октября, на развязке Ленинградского моста.