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Омск начали украшать гирляндами и цветами ко Дню города
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Омск начали украшать гирляндами и цветами ко Дню города 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске украшают улицы ко Дню города. Как сообщает пресс-служба мэрии, предприятия, расположенные на Левобережье, украшают улицы и площади флагами, гирляндами и световыми консолями.
Так, многие торговые и офисные здания расцвели флажковыми гирляндами, некоторые предприятия благоустроили близлежащие территории и разместили цветники и малые архитектурные формы.
Как отметила главный архитектор Кировского округа Светлана Скворцова, интересным элементом украшения округа станет также освещение улиц световыми консолями и гирляндами на улицах Перелета, Конева, Суворова, Лукашевича, 60 лет Победы, 70 лет Октября, на развязке Ленинградского моста.
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