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Всего 20 новых парковочных мест оборудовали в Басманном районе
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Всего 20 новых парковочных мест оборудовали в Басманном районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Об этом проинформировали 26 июля.
— Восемь машино-мест мы оборудовали по адресу: Рубцов переулок, дом 4. Жители давно просили об этом, потому что парковок им явно не хватало, а на этой территории лежал щебень. Еще 12 машино-мест появилось по адресу: Воронцово поле, дом 5/7, строение 8. Их сделали на территории снесенных гаражей, — рассказал заместитель директора по благоустройству Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Олег Лысенко.
Он добавил, что сотрудники управляющей организации в настоящее время занимаются обустройством парковок и по другим адресам.
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