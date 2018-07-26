Всего 20 новых парковочных мест оборудовали в Басманном районе

Об этом проинформировали 26 июля.

— Восемь машино-мест мы оборудовали по адресу: Рубцов переулок, дом 4. Жители давно просили об этом, потому что парковок им явно не хватало, а на этой территории лежал щебень. Еще 12 машино-мест появилось по адресу: Воронцово поле, дом 5/7, строение 8. Их сделали на территории снесенных гаражей, — рассказал заместитель директора по благоустройству Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Олег Лысенко

Он добавил, что сотрудники управляющей организации в настоящее время занимаются обустройством парковок и по другим адресам.