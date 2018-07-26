В Кургане срочно закрыли пляжи на реке Тобол — ситуация опасная!

Администрация города Кургана сообщает, что до особого распоряжения на территории зон рекреаций «Бабьи пески» (река Тобол, ул. Гоголя) и река Тобол, бульвар Солнечный купание запрещено.

Проведенные специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области » исследования показали, что вода в реке Тобол не соответствует требованиям СанПиН и купаться в ней небезопасно.

Как пояснили ИА «Уральский меридиан» в Центра гигиены и эпидемиологии, мониторинг воды ведется в регулярном режиме, при изменении негативных показателей и соответствии воды допустимым санитарным требованиям, эксплуатация зон отдыха может быть возобновлена.

О действующих в Кургане пляжах наше агентство рассказывало ранее.