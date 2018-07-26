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В Кургане срочно закрыли пляжи на реке Тобол — ситуация опасная!
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В Кургане срочно закрыли пляжи на реке Тобол — ситуация опасная! 

Уральский меридиан 37 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Администрация города Кургана сообщает, что до особого распоряжения на территории зон рекреаций «Бабьи пески» (река Тобол, ул. Гоголя) и река Тобол, бульвар Солнечный купание запрещено.
Проведенные специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» исследования показали, что вода в реке Тобол не соответствует требованиям СанПиН и купаться в ней небезопасно.
Как пояснили ИА «Уральский меридиан» в Центра гигиены и эпидемиологии, мониторинг воды ведется в регулярном режиме, при изменении негативных показателей и соответствии воды допустимым санитарным требованиям, эксплуатация зон отдыха может быть возобновлена.
О действующих в Кургане пляжах наше агентство рассказывало ранее.
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