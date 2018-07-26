Два друга погибли при загадочных обстоятельствах в Калининградской области

Тела двух товарищей нашли в реке Преголе в Калининградской области . Обстоятельства их гибели выясняют правоохранители. Об этом сообщило информационное агентство FlashNord.

Мужчины 55 и 32 лет выпивали на берегу Преголы. У старшего приятеля возникло желание искупаться, в то время как друг остался дожидаться на суше. Спустя продолжительное количество времени он отправился на поиски 55-летнего товарища, однако нигде его не обнаружил.

По словам сотрудников следственного комитета, 32-летний мужчина продолжил выпивать на том же месте и на следующий день. После чего пропал при похожих обстоятельствах.

«Тела обоих мужчин были извлечены из воды водолазами калининградского поисково-спасательного отряда в ходе поисковых мероприятий 25 июля», — сказано в сообщении. Отмечается, что правоохранители не нашли признаков, указывающих на убийство мужчин. Тела погибших отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства случившегося устанавливаются.