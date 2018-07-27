«Это геноцид нашего народа!»: на митинге в Нижнем Новгороде выступили против пенсионной реформы

Митинг в Нижнем Новгороде, организованный НРО КПРФ , начался где-то в 18:05 на площади Ленина. Символичное место, особенно для этой партии. Даже за полчаса до начала многие нижегородцы уже были на месте, а остальные подтягивались со всех возможных входов.

Сотрудников полиции было совсем немного — в основном они патрулировали периметр, несколько машин стояло чуть поодаль. Людей собралось довольно много. Причём все были разных возрастов: пенсионеры, мужчины и женщины средних лет, молодёжь. Многие пришли парами или семьями с маленькими детьми. Площадь Ленина была заметна ещё издали из-за красного цвета: стенды, флаги и палатки приковывали к себе внимание. Даже проезжающие мимо маршрутки сигналили в знак поддержки.

В палатках нижегородцы ставили свои подписи в знак протеста против пенсионной реформы. Перед митингом было почти невозможно туда попасть, поскольку во все палатки стояли колоссальные очереди.

В это время хорошо были видны собравшиеся: многие пришли не с пустыми руками. Интересные плакаты и баннеры, обсуждения между знакомыми. Люди действительно вышли показать свою позицию, а не заглянули по случайности.

Наряду с флагами «КПРФ» ввысь были подняты плакаты от обманутых дольщиков.

В первых рядах стояла молодёжь с символикой «КПРФ» и плакатами «Я не хочу умереть на работе», «Плати, работай, умирай», «Нет пенсионной афере!»

Начал митинг первый секретарь Комитета НРО КПРФ Владислав Егоров

— Мы прекрасно понимаем, что эта власть использует повышение пенсионного возраста, как пробный шаг, как попытку проверить народ на прочность: «А сколько выдержат, а стерпят ли?» — заявил он перед собравшимися. — Если не стерпим, то они в будущем будут задумываться, прежде чем вносить подобные антинародные проекты. «Единая Россия» в первом же чтении приняла повышение пенсионного возраста. Мы предлагали голосовать поимённо, чтобы народ знал своих «героев» — они струсили, побоялись этого и отказались голосовать так, чтобы избиратель знал их в лицо. Мы говорим: «Позор Единой России!» Закон о повышении пенсионного возраста не имеет ни экономической, ни демографической, ни моральной обоснованности. По всей стране пройдут массовые акции протеста против этой реформы. Очень важно то, что сегодня наш митинг массовый. Хорошо, что в Нижнем Новгороде много неравнодушных к своей судьбе и судьбе близких.

Нижегородцы раз за разом поддерживали его одобрительными возгласами и аплодисментами. После Владислава Егорова к собравшимся обратились почти все стоявшие рядом с памятником Ленина. Жители Нижнего Новгорода отметили, что многие выступления были скучны и однообразны — не было настоящего живого слова, которое бы зацепило, одни лишь тезисы и лозунги. Правда несколько ораторов всё же смогли отойти от привычных канонов и высказались с чувством. Народ тут же всколыхнулся, проявил активность и интерес.

В течение всего митинга представители «КПРФ» неоднократно напоминали, что 28 июля в Москве состоится крупное мероприятие против пенсионной реформы, а по всей России планируется провести общенародный референдум. На случай его запрета партия «КПРФ» как раз и поставила палатки, в которых можно оставить свою подпись против пенсионной реформы. Также не единожды ораторы выкрикивали «Правительство в отставку!», «Президента в отставку!», «Нет пенсионной реформе!» Собравшиеся одобрительно поддерживали эти слова.

— Мне хочется сказать спасибо власти за разрешение собирать валежник, — сказала в начале своей речи юрист из Кстово Мария Стефанова . — Мы забыли, что такое бесплатное образование, медицина, качественные продукты и доступное жильё. Пенсионная реформа — это ещё не всё. Уже принят закон о повышении НДС с 18 на 20%, налог на землю, бензин сейчас от сорока до пятидесяти рублей. Много уже сказано о последствиях повышения пенсионного возраста — это и массовая безработица, и падение зарплат, и ранняя смертность, и оставление стариков без средств к существованию. Это геноцид нашего народа!

После этого собравшиеся взорвались аплодисментами.

В основном же митинг прошёл спокойно: никто не буянил и не перекрикивал ораторов. Собравшиеся активно поддерживали понравившиеся им слова и предложения. В конце встречи представитель «КПРФ» зачитал резолюцию и попросил проголосовать за неё тех, кто согласен с текстом. Руки подняли почти все. После этого на сцену попросился представитель обманутых дольщиков. Он сказал, что они пришли сюда не только, как дольщики, но и как обычные граждане, которые хотят пожить в старости для себя и для близких, а не умереть раньше времени. Мужчина явно не был готов к тому, что ему дадут слово, поэтому не подготовил речь, но его всё равно поняли. После этого митинг был официально завершён, и нижегородцы быстро покинули площадь Ленина — лишь немногие подошли к палаткам, чтобы оставить свои подписи против пенсионной реформы.

Мы также присутствовали на этом митинге. Как прошло мероприятие и что говорили ораторы — в нашем видео.

Ещё больше фотографий с прошедшего митинга на площади Ленина в нашем фоторепортаже.

Завтра в 12 часов в Нижнем Новгороде на улице Коминтерна, 250 (у паровоза) пройдет еще один общегородской митинг против повышения пенсионного возраста и увеличения НДС. Накануне было опубликовано открытое обращение к пяти депутатам Государственной думы России . В нем депутатов пригласили на митинг, потребовав объясниться перед избирателями за решение о поддержке законопроекта о повышении пенсионного возраста.