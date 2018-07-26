Уникальный док доставили на верфь «Звезда» в Приморье

Плавучий док, доставленный на верфь «Звезда» в Большом Камне, предназначен для проведения работ по спуску со стапеля на воду крупногабаритных судов длиной 300 метров и шириной более 50 метров со спусковой массой до 40 000 тонн.

«Новое оборудование позволит ССК «Звезда» выполнять заказы по производству судов тех типов и размеров, которые российские компании ранее вынуждены были заказывать на зарубежных верфях из-за отсутствия производственных мощностей в России . Размещение заказов на производство судов на российской верфи позволит компаниям повысить экономическую эффективность масштабных проектов», — сообщает управление информационной политики ПАО «НК „Роснефть“

Плавдок уже пришвартовали на штатное рабочее место у тяжелого открытого достроечного стапеля судоверфи.

Отметим, ССК „Звезда“ располагает 25 контрактами на строительство танкеров типа „Афрамакс“, арктических челноков, судов снабжения, а также мелкосидящего ледокола.

Фото — Управление информационной политики ПАО „НК „Роснефть“