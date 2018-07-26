Производители сообщили о продажах контрафактной минеральной воды в торговых сетях

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. «Кавминкурортресурсы» и предприятие по розливу минеральной воды «Холдинг Аква» направили письма в крупнейшие торговые сети в связи с продолжающимися продажами контрафактной минеральной воды, сообщили ТАСС в «Кавминкурортресурсы».

"Мониторинг компании показывает, что с прилавков так и не исчезла контрафактная продукция " Ессентуки №4" и «Ессентуки №17» производства «Водная компания „Старый источник“, „Ессентукские минеральные воды +“, „Источники Кавказа“ и „ЗМВ Октябрь-А“. В настоящее время в торговые сети направлены повторные обращения с просьбой обратить внимание на перечисленные выше компании и их продукцию», — отметил представитель «Кавминкурортресурсы», добавив, что аналогичные письма уже направлялись в сети ранее.

Как сообщил генеральный директор «Холдинг Аква» Сулейман Вагапов со ссылкой на экспертов международной ассоциации «Антиконтрафакт», доля российского нелегального рынка минеральной воды составляет не менее 20%, а в ряде подгрупп доходит до 60%.