Производители сообщили о продажах контрафактной минеральной воды в торговых сетях 

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. «Кавминкурортресурсы» и предприятие по розливу минеральной воды «Холдинг Аква» направили письма в крупнейшие торговые сети в связи с продолжающимися продажами контрафактной минеральной воды, сообщили ТАСС в «Кавминкурортресурсы».
"Мониторинг компании показывает, что с прилавков так и не исчезла контрафактная продукция "Ессентуки №4" и «Ессентуки №17» производства «Водная компания „Старый источник“, „Ессентукские минеральные воды +“, „Источники Кавказа“ и „ЗМВ Октябрь-А“. В настоящее время в торговые сети направлены повторные обращения с просьбой обратить внимание на перечисленные выше компании и их продукцию», — отметил представитель «Кавминкурортресурсы», добавив, что аналогичные письма уже направлялись в сети ранее.
Как сообщил генеральный директор «Холдинг Аква» Сулейман Вагапов со ссылкой на экспертов международной ассоциации «Антиконтрафакт», доля российского нелегального рынка минеральной воды составляет не менее 20%, а в ряде подгрупп доходит до 60%.
Как сообщили ТАСС в X5 Retail Group, в компании уже проведен аудит продаваемой воды, закупки товара приостановлены. В сети «О'Кей» также подтвердили получение письма и сообщили, что вся контрафактная вода была оперативно изъята из продажи. Комментарий "Магнита" на момент публикации получить не удалось, в "Ашан" отказались от комментариев.