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Клининговую компанию оштрафовали в Москве на 14 млн руб. за нарушение миграционного законодательства
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Клининговую компанию оштрафовали в Москве на 14 млн руб. за нарушение миграционного законодательства 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Коммерческая организация и ее руководитель оштрафованы в Москве на 14 млн руб. за нарушение миграционного законодательства, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
«По результатам рассмотрения постановлений прокуратуры округа отдел по вопросам миграции УВД по СЗАО ГУ МВД Российской Федерации по Москве виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 14 млн руб.», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.
Отмечается, что штрафы были выписаны после того, как прокуратура Северо-Западного административного округа Москвы провела проверку соблюдения миграционного законодательства в компании, оказывающей услуги по уборке помещений одного из столичных образовательных учреждений. Прокуроры выяснили, что организация допустила к трудовой деятельности 33 иностранных гражданина, однако в нарушение законодательства не уведомила об этом власти в установленный срок.
В отношении компании и ее руководителя в общей сложности возбуждено 66 административных дел по ч. 4 ст. 18.15 КоАП («Нарушение правил привлечения к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина»).
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