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Москвичей пригласили пройти бесплатный онкоскрининг в Городской поликлинике №220
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Москвичей пригласили пройти бесплатный онкоскрининг в Городской поликлинике №220 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Сотрудники Городской поликлиники №220 пригласили жителей Москвы 28 июля пройти онкоскрининг в рамках акции «Я выбираю здоровое будущее».
— Обследоваться смогут горожане от 18 лет. Для этого необходимо заполнить анкету, после чего специалисты возьмут у них кровь на анализ, — рассказала администратор медицинского учреждения Ольга Зюзина.
Она отметила, что о том, как и когда можно будет получить результаты обследования, горожане узнают в поликлинике.
Добавим, что для прохождения онкоскрининга москвичи должны предоставить паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Поучаствовать в акции можно с 08:00 до 14:00 по адресу: улица Заморенова, дом 27.
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