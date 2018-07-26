Москвичей пригласили пройти бесплатный онкоскрининг в Городской поликлинике №220

Сотрудники Городской поликлиники №220 пригласили жителей Москвы 28 июля пройти онкоскрининг в рамках акции «Я выбираю здоровое будущее».

— Обследоваться смогут горожане от 18 лет. Для этого необходимо заполнить анкету, после чего специалисты возьмут у них кровь на анализ, — рассказала администратор медицинского учреждения Ольга Зюзина.

Она отметила, что о том, как и когда можно будет получить результаты обследования, горожане узнают в поликлинике.

Добавим, что для прохождения онкоскрининга москвичи должны предоставить паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Поучаствовать в акции можно с 08:00 до 14:00 по адресу: улица Заморенова, дом 27.