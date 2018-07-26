Fitch понизило рейтинг «Мираторга», прогноз стабильный

"Понижение рейтинга отражает наше ожидание того, что леверидж «Мираторга» значительно возрастет из-за больших инвестиций в удваивание производства свинины в течение следующих пяти лет", — сообщается в релизе.

Стабильный прогноз, по мнению агентства, отражает гибкость «Мираторга» в отношении капвложений. Fitch предполагает, что компания будет и далее иметь свободный доступ к кредитам и своевременно получать финансирование для осуществления новых инвестиций.

Успешная реализация плана по наращиванию производства свинины в соответствии с намеченным графиком может привести к повышению рейтинга компании, отмечается в сообщении. Позитивно на рейтинге также скажется снижение чистого левериджа, скорректированного к средствам от операционной деятельности (FFO), до уровня 4x.

Fitch может снова понизить рейтинг «Мираторга», если показатель чистого левериджа, скорректированного к средствам от операционной деятельности (FFO), будет стабильно превышать уровень в 5,5x, а также при ухудшении генерации компанией свободного денежного потока.