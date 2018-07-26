Fitch понизило рейтинг «Мираторга», прогноз стабильный 

МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной и иностранной валютах "Мираторга" до «B» с «В+», прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
"Понижение рейтинга отражает наше ожидание того, что леверидж «Мираторга» значительно возрастет из-за больших инвестиций в удваивание производства свинины в течение следующих пяти лет", — сообщается в релизе.
Стабильный прогноз, по мнению агентства, отражает гибкость «Мираторга» в отношении капвложений. Fitch предполагает, что компания будет и далее иметь свободный доступ к кредитам и своевременно получать финансирование для осуществления новых инвестиций.
Успешная реализация плана по наращиванию производства свинины в соответствии с намеченным графиком может привести к повышению рейтинга компании, отмечается в сообщении. Позитивно на рейтинге также скажется снижение чистого левериджа, скорректированного к средствам от операционной деятельности (FFO), до уровня 4x.
Fitch может снова понизить рейтинг «Мираторга», если показатель чистого левериджа, скорректированного к средствам от операционной деятельности (FFO), будет стабильно превышать уровень в 5,5x, а также при ухудшении генерации компанией свободного денежного потока.
Агрохолдинг «Мираторг» основан в 1995 году и является крупнейшим производителем свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга — Виктор и Александр Линники.