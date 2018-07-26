Баллы на товары

Важным аспектом поддержки горожан стала адресная помощь. Ее можно получить в виде электронного сертификата.

Баллы на покупку необходимых товаров начисляются на социальную карточку москвича. Чтобы баллы оказались на электронном сертификате, сначала нужно обратиться в территориальный центр социального обслуживания.

Его сотрудники расскажут, какие документы необходимо собрать, и разъяснят процедуру подачи заявки.

Также к вам домой может прийти специальная комиссия.

СПРАВКА

Проект по выдаче электронных сертификатов стартовал в городе в 2013 году. За пять лет он помог тысячам жителей столицы.