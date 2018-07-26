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Баллы на товары
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Баллы на товары 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Важным аспектом поддержки горожан стала адресная помощь. Ее можно получить в виде электронного сертификата.
Баллы на покупку необходимых товаров начисляются на социальную карточку москвича. Чтобы баллы оказались на электронном сертификате, сначала нужно обратиться в территориальный центр социального обслуживания.
Его сотрудники расскажут, какие документы необходимо собрать, и разъяснят процедуру подачи заявки.
Также к вам домой может прийти специальная комиссия.
СПРАВКА
Проект по выдаче электронных сертификатов стартовал в городе в 2013 году. За пять лет он помог тысячам жителей столицы.
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