По Севморпути ледоколы провели более 250 судов. Танкеры-газовозы сменяют небольшие суда

В акватории Северного морского пути с декабря 2017 года по июль 2018 года атомные ледоколы Атомфлота обеспечили безопасную проводку 253 судов. Их суммарная валовая вместимость составила 10,9 млн тонн, тогда как с декабря 2016 по июнь 2017 года этот показатель был равен 5,6 млн тонн, — сообщает отдел коммуникаций Росатомфлота.

По сравнению с прошлым периодом суммарная валовая вместимость проведенных судов увеличилась практически вдвое, — отметил советник генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица.

«При этом количество проведенных судов сократилось в 1,6 раза. Такая статистика связана с характеристиками проводимых судов: вместо небольших грузовых судов ледоколы Росатомфлота все чаще обеспечивают проводку танкеров-газовозов, вместимостью до 80 тыс. тонн. Это новый качественный рывок в работе арктического флота», — пояснил он.