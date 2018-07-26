Михаил Леонов: «Требования к чиновникам будут повышаться» 

Финансовая несостоятельность, потеря инвестиционной привлекательности района, нежелание взаимодействовать с людьми — совокупность этих факторов привела к отставке Валерия Анисимова, полагают эксперты.
"У нас новый глава региона, и вполне естественно, что он стремится навести порядок в губернии, улучшить инвестиционный климат и исправить недостатки, которые хронически существуют в регионе, — считает и. о. директора социально-гуманитарного института Самарского университета, доктор исторических наук Михаил Леонов. — Очевидно, что Дмитрию Азарову необходимо было предпринять решительные действия, чтобы существенным образом скорректировать ситуацию в Ставропольском районе".
Михаил Леонов считает, что был дан значимый сигнал всем представителям старой административной элиты. «Дмитрий Азаров, с одной стороны, дал шанс каждому руководителю раскрыть свой потенциал. А с другой, он не собирается закрывать глаза на недееспособность тех чиновников, которые не справляются с возложенной на них миссией», — отметил эксперт.