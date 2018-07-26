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Определены новые требования для размещения данных россиян в ЕБС
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Определены новые требования для размещения данных россиян в ЕБС 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
При биометрической идентификации граждан различные органы и организации, размещающие сведения в единой биометрической системе, должны будут соблюдать новые требования. Такую идентификацию они должны будут проводить самостоятельно.
При этом гражданин должен лично предоставить сотруднику следующие сведения: фамилия, имя и отчество (при наличии), дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН, информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, контактная информация (номер мобильного телефона и адрес электронной почты (при его наличии).
Для удостоверения личности сгодится как российский, так и заграничный паспорт. Все предоставляемые документы должны быть действительны, потребуются их оригиналы, либо заверенные копии.
Госорганы и организации должны подтвердить достоверность полученных сведений, а также обязательно выяснить, не причастен ли данный гражданин к террористической или экстремистской деятельности.
Если любое из этих условий не будет выполнено (либо выяснится, что гражданин причастен к незаконной деятельности), сведения не попадут в единую биометрическую систему.
Эти требования необходимо будет исполнять с 1 августа этого года.
В прошлом месяце мы писали, что единая биометрическая система (ЕБС) идентификации личности по голосу и фото будет запущена 1 июля. Предполагается, что ЕБС будет также применяться в финансовом секторе, здравоохранении, образовании, ретейле, e-commerce, а также для получения государственных и муниципальных услуг.
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