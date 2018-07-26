Индия готова сотрудничать в рамках БРИКС в условиях новой промышленной революции

"Индия намерена работать вместе со странами БРИКС в условиях четвертой промышленной революции", — сказал Моди, выступление которого транслировали индийские телеканалы. Индийский премьер призвал все страны делиться своим успешным опытом, отметив, что в будущем мир ждут «радикальные перемены в промышленности, разработке и производстве», — сказал Моди.

Индийский премьер также почеркнул необходимость выработки новых методов обучения в школах и вузах, чтобы подготовить молодежь к вызовам будущего.