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Индия готова сотрудничать в рамках БРИКС в условиях новой промышленной революции
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Индия готова сотрудничать в рамках БРИКС в условиях новой промышленной революции 

ТАСС 1 час назад
ЙОХАННЕСБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Индия намерена сотрудничать с партнерами по БРИКС, чтобы использовать возможности, которые открывает четвертая промышленная революция. Об этом заявил в четверг премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на саммите БРИКС в ЮАР.
"Индия намерена работать вместе со странами БРИКС в условиях четвертой промышленной революции", — сказал Моди, выступление которого транслировали индийские телеканалы. Индийский премьер призвал все страны делиться своим успешным опытом, отметив, что в будущем мир ждут «радикальные перемены в промышленности, разработке и производстве», — сказал Моди.
Индийский премьер также почеркнул необходимость выработки новых методов обучения в школах и вузах, чтобы подготовить молодежь к вызовам будущего.
Лидеры стран-членов БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) провели 25-27 июля десятую юбилейную встречу в Йоханнесбурге. Выступая на саммите, президент ЮАР Сирил Рамапоса призвал страны БРИКС «сконцентрировать усилия ради достижения максимального роста и общего процветания в условиях четвертой промышленной революции».
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