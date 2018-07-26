Саратовский коммунальщик признался в желании выселять должников из квартир

Сегодня, 26 июля, на заседании Общественного совета по вопросам ЖКХ при правительстве Саратовской области его члены обсудили проблему банкротства организаций сферы ЖКХ.

Докладчиком выступил председатель Союза управляющих организаций Саратовской области Михаил Жуковский. Он всесторонне проинформировал собравшихся о теме банкротств управляющий организаций и рассказал, что в области уже три УК лишены лицензии, в Саратове около 500 домов находятся без управления. Обсуждение проблемы перешло к причинам банкротств коммунальных фирм, и встал вопрос о неплатежах населения. Жуковский ответил на вопрос из зала, как он бы решал эту проблему, предупредив, что предложит непопулярную меру.

«Я бы посмотрел в сторону загнивающего запада, Европы — там [за долги] давно выселяют из квартир», — рассказал он.

Член совета Темур Даврешян заметил, что в случае, если жилец накопил долг в размере 100 тысяч рублей, а его квартира стоит 2-3 миллиона, выселять за это несколько странно. Жуковский ответил, что человека можно переселить в жилье, которое стоит чуть дешевле.

Общественник Сергей Пятковский, в свою очередь, пожаловался на жильцов, которые пишут жалобы в инстанции, требуя услуг, которые даже не обсуждались на совете дома, и порой управляющей компании приходится нести ответственность за то, что пожелания отдельных жильцов не выполнены. Жуковский и депутат облдумы Леонид Писной ответили ему, что коммерческие организации сферы ЖКХ, несомненно, несут ответственность за благополучие жильцов, и сталкиваются с подобными рисками. Когда члены советf углубились в обсуждение юридического урегулирования спорных ситуаций, член совета Владилен Поляничкин внезапно внес предложение отправить в правительство в отставку. Его попросили не приплетать к теме ЖКХ политику.

Обсуждение вернулось к проблеме конфликтных жильцов, и Писной поделился почерпнутой из СМИ информацией о сутяжничестве в коммунальной сфере. Согласно исследованию, которое произвело на депутата впечатление, 3-5% жильцов в каждом доме — сутяжники по своей природе. Как выразился народный избранник, «прокурор уже плачет от таких».

«У меня тоже на приеме иногда по полтора часа сидят, бред несут», — пожаловался он.