Конкурсная комиссия высоко оценила бытовой городок на юго-востоке Москвы

В рамках отраслевого смотра-конкурса «Бытовой городок — 2018» бытовой городок компании «ДСК-1» МУ-1 в ЮВАО удостоился внимания жюри. Компания заняла первое место в номинации «До 100 работающих на объекте».

«Каждое бытовое помещение оборудовано уютными душевыми кабинами, на окнах и в дверных проемах установлены антимоскитные сетки с магнитными защелками. Комиссия оценила и спортплощадку: помимо теннисного стола на территории есть футбольный уголок с газоном и волком Забивакой в качестве вратаря», — говорится на сайте Стройкомплекса Москвы

Отметим, что за призовые места боролось шесть компаний, представивших свои строительные городки.