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Конкурсная комиссия высоко оценила бытовой городок на юго-востоке Москвы
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Конкурсная комиссия высоко оценила бытовой городок на юго-востоке Москвы 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
В рамках отраслевого смотра-конкурса «Бытовой городок — 2018» бытовой городок компании «ДСК-1» МУ-1 в ЮВАО удостоился внимания жюри. Компания заняла первое место в номинации «До 100 работающих на объекте».
«Каждое бытовое помещение оборудовано уютными душевыми кабинами, на окнах и в дверных проемах установлены антимоскитные сетки с магнитными защелками. Комиссия оценила и спортплощадку: помимо теннисного стола на территории есть футбольный уголок с газоном и волком Забивакой в качестве вратаря», — говорится на сайте Стройкомплекса Москвы.
Отметим, что за призовые места боролось шесть компаний, представивших свои строительные городки.
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