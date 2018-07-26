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Наша служба и опасна, и трудна: один день с московскими постовыми
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Наша служба и опасна, и трудна: один день с московскими постовыми 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Основная задача патрульно-постовой службы— охрана общественного порядка на улице. Корреспондент «ВМ» провел день на дежурстве с сотрудниками ППС Отдела полиции района Головинский.
В 08:30 в актовом зале cовещание, на котором до полицейских доводят информацию о последних происшествиях, ориентировки. Дальше сотрудники идут к служебным автомобилям и разъезжаются по маршрутам.
— За каждым экипажем закреплены улицы для патрулирования, — рассказывает сержант полиции Алексей Громов. — Основная наша задача — наблюдать за общественным порядком и не допускать нарушений. Если что-то случится, нужно оперативно вмешиваться.
В это время из дежурной части передают, что на детской площадке во дворе одного из домов по Ленинградскому шоссе двое мужчин распивают спиртные напитки, об этом сообщили по телефону в отдел полиции жильцы дома. Мы выезжаем на место. Действительно, на площадке расположились уже полупьяные мужчины, рядом бутылка водки, а мамы с детьми, естественно, не могут зайти на площадку. Полицейские подходят, представляются и просят предъявить документы.
— Нету. Не берем, чтоб не потерять, — ухмыляясь отвечает Иван Обоносимов, как он представился.
Полицейские просят проехать мужчин в отдел для дальнейшего разбирательства, чтобы установить их личности.
— Сейчас мы напишем рапорт о правонарушении, а дежурный составит протокол за распитие спиртных напитков, — поясняет нам Алексей Громов. — В прошлое дежурство, например, мы также доставили для проверки личности мужчину, а он оказался в розыске за совершение кражи.
А водитель Евгений Силкин по дороге рассказывает, как случайно при объезде территории у дома заметили парня с рюкзаком, который то и дело нагибался в палисаднике и оборачивался.
— Это вызвало подозрение, — рассказывает старший сержант полиции Силкин. — Мы подошли и попросили предъявить документы. Когда парень подавал паспорт, то заметили, что у него руки в земле.
На вопрос, почему, собеседник замялся, когда попросили показать, что в рюкзаке, парень попытался убежать.
— Алексей побежал за злоумышленником, а я быстро в машину и наперерез, — рассказывает полицейский Евгений Силкин. — Так мы его блокировали и задержали. А в рюкзаке у задержанного оказалось более килограмма спайсов. Мы его застали в тот момент, когда он делал так называемые закладки. Конечно, он не ожидал, что попадется в руки полиции. Его арестовали и уже осудили, судья дал наказание 12 лет лишения свободы.
По словам постовых, очень часто приходится задерживать наркоманов.
— Порой уже взгляд наметан, и мы определяем, кто из прохожих может нести запрещенные вещи, — рассказывает полицейский Алексей Громов. — Совсем недавно на Ленинградском шоссе мы заметили мужчину, который при виде нашей машины сразу поменял маршрут. Это первый признак того, что у человека нелады с законом. Мы догнали его и не ошиблись: при нем оказалось более 300 граммов наркотического вещества.
Мы продолжаем объезжать территорию. По тротуару идут двое мужчин азиатской внешности. Водитель притормаживает, и мы выходим на улицу. Полицейские просят предъявить документы.
— У нас все в порядке, мы работаем грузчиками в магазине, — протягивает паспорт Фархот Сумарджонов.
Полицейские проверяют документы, действительно, нарушений нет.
Со слов полицейских, часто приходится выезжать на семейные ссоры.
— Стараемся улаживать конфликт на месте. Но если не получается, то доставляем в отдел полиции, чтобы обе стороны писали заявления, — рассказывает Алексей Громов.
Бывают и совсем необычные вызовы. Например, недавно позвонила женщина и попросила снять с дерева кошку.
— Хорошо, что кошка залезла невысоко, помогли бабушке, — улыбается сержант Громов.
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