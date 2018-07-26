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На Урале следователи проверят гибель пациента после трех операций
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На Урале следователи проверят гибель пациента после трех операций 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Следователи заинтересовались произошедшем в Первоуральске. Там после трех перенесенных операций умер 58-летний пациент. Родственники мужчины уверены, что всему виной врачебная ошибка, об этом сообщает в четверг, 26 июля, «АиФ-Урал».
В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства инцидента, проверено, насколько полно, своевременно и качественно была оказана помощь пациенту. Кроме того, следователи опросят родственников погибшего и медицинский персонал, изучат всю документацию. После этого будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщают в пресс-службе регионального следственного комитета.
Напомним, по данным 66.ru 58-летний участковый полиции Полевского Вячеслав Лопатин погиб после нескольких перенесенных операций. Мужчина 23 года проработал в правоохранительных органах, а в последнее время имел проблемы со здоровьем. У уральца обнаружили выпадение прямой кишки, год мужчина готовился к операции. 4 июля процедуру провели в Областной клинической больнице №1 Екатеринбурга. Уже через шесть дней пациента выписали и отправили домой в Полевской, хотя его состояние было признано удовлетворительным, а швы еще не зажили. 16 июля Вячеслав Лопатин должен был отправиться к местному хирургу, однако накануне этого дня у него резко поднялась температура и начал сочиться шов. Родные мужчины вызвали скорую, но врачи не нашли причин для госпитализации. Тем не менее родственники настояли, чтобы пациента увезли в больницу. Дежурный врач посчитал состояние нормальным и счел, что пациент не нуждается в операции. Однако на следующий день заведующая отделением приняла другое решение и мужчину прооперировали второй раз. 18 июля Лопатина весь день рвало и тошнило, швы разошлись, из них выделялась жидкость, медики поставили диагноз «перитонит». 19 июля мужчину прооперировали в третий раз, ввели в состояние искусственной комы и швы ему не зашивали. После этого уральца пытались дважды реанимировать, но это не помогло, и 24 июля мужчины не стало. В разговоре с журналистами портала родные погибшего высказывают мнение, что смерть могла произойти из-за врачебной ошибки.
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