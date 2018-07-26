На Урале следователи проверят гибель пациента после трех операций

Следователи заинтересовались произошедшем в Первоуральске . Там после трех перенесенных операций умер 58-летний пациент. Родственники мужчины уверены, что всему виной врачебная ошибка, об этом сообщает в четверг, 26 июля, «АиФ-Урал»

В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства инцидента, проверено, насколько полно, своевременно и качественно была оказана помощь пациенту. Кроме того, следователи опросят родственников погибшего и медицинский персонал, изучат всю документацию. После этого будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщают в пресс-службе регионального следственного комитета.