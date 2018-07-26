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Заявки по безработице в США отступили от минимума за 48 лет
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Заявки по безработице в США отступили от минимума за 48 лет 

Вести.Ru 25 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 26 июля — «Вести. Экономика». Количество заявок на пособие по безработице в США увеличилось после достижения минимума за 48 с половиной лет на прошлой неделе, но данные по-прежнему указывают на жесткий рынок труда, сообщает Reuters.
Фото: EPA/ANDREW GOMBERT
Число американских граждан, впервые подавших заявки на пособие по безработице, за неделю по 21 июля увеличилось на 9 тыс. и составило 217 тыс., свидетельствуют данные Министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее было подано 208 тыс. заявок, а не 207 тыс., как сообщалось ранее. Тем не менее, показатель остался минимальным с декабря 1969 года. Опрошенные Reuters эксперты в среднем прогнозировали рост числа заявок до 215 тыс. Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, сократилось на 2,75 тыс. до 218 тыс., достигнув минимума с середины мая. Количество продолжающих получать пособие по безработице жителей США за неделю, завершившуюся 14 июля, сократилось на 8 тыс. до 1,75 млн человек.
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