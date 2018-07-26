Через три года Калмыкия будет претендовать на существенное снижение энерготарифов

Благодаря уже стартовавшим проектам по развитию альтернативной энергетики, через два-три года Калмыкия получит свыше 150 мегаватт собственной генерации, заявил глава республики Алексей Орлов на пресс-конференции. После этого, пояснил Орлов, у республики будет право обращаться в Федеральную службу по тарифам за облегчением тарифного режима. Один проект по возведению солнечной электростанцию на 25 мВт начнет реализовываться уже в этом году, все документы готовы. Более масштабное соглашение по строительству нескольких станций на 75 мВт находится в стадии оформления землеотводов. Строительные работы начнутся в 2019 году. До тех пор, пояснил Алексей Орлов, властям придется «стиснуть зубы и субсидировать». Республика возмещает 30% затрат на электроэнергию для обрабатывающих производств. Средства, заложенные на это, подчеркнул глава республики, в 2019 году будут увеличены в несколько раз.