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Через три года Калмыкия будет претендовать на существенное снижение энерготарифов
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Через три года Калмыкия будет претендовать на существенное снижение энерготарифов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Благодаря уже стартовавшим проектам по развитию альтернативной энергетики, через два-три года Калмыкия получит свыше 150 мегаватт собственной генерации, заявил глава республики Алексей Орлов на пресс-конференции.
После этого, пояснил Орлов, у республики будет право обращаться в Федеральную службу по тарифам за облегчением тарифного режима. Один проект по возведению солнечной электростанцию на 25 мВт начнет реализовываться уже в этом году, все документы готовы. Более масштабное соглашение по строительству нескольких станций на 75 мВт находится в стадии оформления землеотводов. Строительные работы начнутся в 2019 году. До тех пор, пояснил Алексей Орлов, властям придется «стиснуть зубы и субсидировать».
Республика возмещает 30% затрат на электроэнергию для обрабатывающих производств. Средства, заложенные на это, подчеркнул глава республики, в 2019 году будут увеличены в несколько раз.
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