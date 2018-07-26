В Градостроительный кодекс РФ внесут изменения

Госдума РФ приняла в окончательном третьем чтении проект федерального закона «О внесении изменений и отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования осуществления градостроительной деятельности и установления зон с особыми условиями использования территории».

Законопроект устраняет сложнейшую социальную коллизию, связанную с домами и дачными участками граждан, находящимися в зонах минимальных расстояний от магистральных трубопроводов. На протяжении десятилетий из-за правовой неурегулированности этой проблемы границы зон минимальных расстояний от трубопроводов нарушались, на формально законных основаниях людям выделялись дачные участки, на которых строились дома.

В итоге, в том числе, в результате так называемой «дачной амнистии», сложилась парадоксальная ситуация, когда граждане имели на руках весь комплект правоустанавливающих документов на данное имущество и землю, но фактически нарушали законодательство о градостроительной деятельности и безопасности особо опасных производственных объектов.

На этом основании суды, в которые обращались инфраструктурные компании-владельцы магистральных трубопроводов с требованиями о сносе объектов, нарушающих требования к зонам минимальных расстояний, принимали решения в пользу компаний, что означало для граждан необходимость снести свое имущество без компенсации затрат. Разумеется, такие решения не могли не вызывать социальной напряженности там, где подобных построек много.

Принятый Госдумой по поручению Президента РФ законопроект решает проблему:

— устраняется коллизия и предотвращается дальнейшее выделение участков и строительство домов в зонах минимальных расстояний от магистральных трубопроводов без согласия на это инфраструктурных компаний;

-предписывается снести все самовольные постройки без компенсации затрат их собственникам;

— для тех, кто владеет объектами, оказавшимися в зонах минимальных расстояний, на законных основаниях, в случае необходимости сноса объектов по требованиям безопасности предусмотрены механизмы компенсации за счет инфраструктурных компаний.