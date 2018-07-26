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РФ выступает за постепенное смягчение санкций против КНДР, заявил Небензя
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РФ выступает за постепенное смягчение санкций против КНДР, заявил Небензя 

РИА Новости 2 часа назад
АРТЕК (Крым), 26 июл — РИА Новости. Россия выступает за постепенное смягчение санкций в отношении КНДР, но это не вопрос сегодняшнего дня, сказал журналистам постоянный представитель РФ при ООН и в Совбезе ООН Василий Небензя.
"Чтобы прогресс был, должны быть какие-то стимулы. В этом смысле постепенное смягчение санкций против Северной Кореи… должно происходить. Что касается каких-то инициатив (в отношении смягчения санкций) — мне сегодня о них неизвестно, это не вопрос сегодняшнего дня" — сказал Небензя в ходе детской ассамблеи ООН в Артеке.
Совет Безопасности ООН ввел санкции против КНДР за проведение ядерных и ракетных испытаний. США также ввели целый ряд односторонних санкций, которые распространяются и на третьих лиц, нарушающих международные запреты на сотрудничество с Северной Кореей. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее заявил, что наметившийся диалог о пошаговом снятии санкций с Северной Кореи в случае денуклеаризации заслуживает поощрения, Россия намерена озвучить это в ООН.
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