РФ выступает за постепенное смягчение санкций против КНДР, заявил Небензя

"Чтобы прогресс был, должны быть какие-то стимулы. В этом смысле постепенное смягчение санкций против Северной Кореи… должно происходить. Что касается каких-то инициатив (в отношении смягчения санкций) — мне сегодня о них неизвестно, это не вопрос сегодняшнего дня" — сказал Небензя в ходе детской ассамблеи ООН в Артеке.